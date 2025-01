"No me gustan las polémicas, vivimos en un país libre en el que uno puede expresar sus ideas sin censura", ha explicado Alberto Amigo que reconoce haber felicitado a sus amigos desde su teléfono "particular" que paga él "y no el Ayuntamiento", "con la imagen de un monumento nacional" y un "Viva España" porque, en sus palabras, está "orgulloso de ser español".