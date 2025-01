El fundador de Foro Asturias , exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos , en el banquillo como acusado de un delito de apropiación indebida , insiste en su inocencia. En una nueva sesión , ha negado haberse lucrado con Foro, recalcando que no llegó a la entidad “para forrarse”.

Repitiendo en la segunda sesión del juicio que " nunca tuvo poderes ni firma para manejar las cuentas”, así como que “jamás” tuvo tarjetas y “siempre pagaba primero él los gastos y luego se entregaban las factures a Rosario Cabal", Álvarez-Cascos recalca que “en Foro no hay un sólo gasto opaco”. “ No hay dinero B , ninguno”, ha dicho.

Insistiendo en que no llegó “ ni para forrarse ni lucrarse , sino para servir”, ha añadido que él "ni sumaba las facturas que entregaba, ni tampoco lo que luego recibía" y ha recordado que "ya ha reconocido algunos errores en esos tiques ", como el referido a un videojuego comprado para su hijo.

Defendiendo su versión y repitiéndola hasta el punto en que el magistrado le ha llamado la atención, el fundador de Foro Asturias ha asegurado que no tenía otra actividad, ni modo de vida , que la política , a la que dedicaba todo su tiempo sin vacaciones ni descansos y trabajando 24 horas.

"De eso vivía mi familia, yo había dejado toda actividad y no tenía otro ingreso ", ha dicho Álvarez-Cascos, insistiendo en sus palabras.

En esta línea, ha indicado que él no exigió un contrato laboral sino que lo firmó porque así se cumplirían las condiciones a las que habían llegado, precisando que entre ellas estaba "explícitamente el gasto por ir a ver a sus hijos y las comidas con estos".

Además, ha dicho que siendo presidente del Principado no cobraba de Foro.

Como en la primera vista, Álvarez-Cascos se ha extendido en sus respuestas hasta tal punto que en esta ocasión el juez, Javier Rodríguez Begega , ha tenido que interrumpirle en diversas ocasiones para pedirle brevedad y que no se repitiese respecto a lo ya declarado en la primera sesión.

"Estamos desde ayer oyendo repeticiones unas tras otras, le pido que evite esas repeticiones y desde luego con los testigos no va a haber esta flexibilidad y repeticiones ninguna", le ha dicho el magistrado.

En esa línea, ha señalado que Pedro Leal fue una de las personas que más trabajó en la fiscalización de esas cuentas y ha añadido que él no era el único que pasaba gastos y tiques conforme al sistema establecido.

El acusado ha dicho que era un "clamor" de los afiliados de Foro que se contase con una sede en Madrid, siendo José Luis Sostres quien más insistía en esa necesidad. En ese sentido, sobre la negociación del contrato de arrendamiento ha indicado que "no lo negociaba nadie”, apuntando que “era un esquema de tarifas" y añadiendo que él "ofreció la oficina de buena fe".

"Yo ofrecí la sede de manera desinteresada y desde el partido me dijeron que eso había que formalizarlo de alguna manera, me pareció bien, y me dijeron que había unas tarifas, así que se formalizó con el contrato con Teresa Alonso como secretaria", ha precisado.