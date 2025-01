No está tan claro el resultado en Extremadura , donde este sábado arranca también su proceso de primarias con un escenario mucho más incierto.

Martínez ha sido ya proclamado secretario general en Castilla y León al no tener contrincantes. Lo mismo ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Euskadi y Canarias, donde ya han sido nombrados Óscar López, Emiliano García-Page, Diana Morant, Javier García, Eneko Andueza y Ángel Víctor Torres, respectivamente.

"Construir partido siempre", pidió Montero, acompañada del aún secretario general andaluz y senador socialista Juan Espadas , quien ha decidido no presentar su candidatura tras el cuestionamiento interno sobre su gestión.

Martínez llega tras la renuncia del ya ex secretario general, Luis Tudanca , que abrió una brecha irreconciliable con Ferraz al intentar, de manera frustrada, adelantar las primarias de la formación a antes del Congreso Federal de Sevilla de final de noviembre.

Según fuentes socialistas, la pugna está abierta y no descartan ningún escenario ni resultado en las votaciones.

También en Murcia habrá primarias socialistas, con cuatro candidatos entre los que no se encuentra el aún secretario general, José Vélez que decidió no presentarse. Defenderán sus propuestas dos figuras fuertes de la formación, el ex secretario general, Diego Conesa, y el diputado Francisco Lucas, afín a Vélez.