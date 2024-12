"Cuando Sánchez o Salvador Illa se resisten a venir a verme o a ponerme escolta, ¿esto de quién depende? ¿De un juez? No. Depende exclusivamente de la política, y no me están aplicando la amnistía política, me están tratando exactamente como me trata el Tribunal Supremo, como un presunto delincuente. (...) Que no tenga escolta es un no reconocimiento de la ley de amnistía", ha resumido.