La secretaria general del PP, Cuca Gamarra , afirma no entender la " soberbia " del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , por "negarse" a aprobar de forma inmediata reales decreto para subir las pensiones, prolongar las ayudas al transporte público o las medidas para los afectados por la DANA.

"El PP hemos dicho sí a la revalorización de las pensiones de nuestros pensionistas, pero no a la subida de los impuestos. Le hemos dicho sí a esas ayudas para los usuarios del transporte público, pero no a la protección al 'okupa' para que campe a sus anchas. Le hemos dicho por supuesto que sí a todos y cada uno de los afectados por la DANA de Valencia, pero no a los privilegios y a las prebendas a los socios a cambio de los votos", ha trasladado específicamente.