"¿Por qué no aporta el señor García ese dispositivo móvil y termina de una vez, a través de la verdad, con cualquier recurso o discusión? La respuesta es evidente: porque la información de dicho dispositivo no haría sino reflejar las delictivas conductas por él protagonizadas y que ya se conocen con un nivel de detalle abrumador ", opina la representación de González Amador.

En esta línea, critica el hecho de que la Abogacía del Estado (que defiende a García Ortiz) asegure que el auto del juez no valore contraindicios y elijan "un camino muy largo cuando está en su mano algo mucho más sencillo y objetivo".

"¿Por qué en lugar de tartar de inventar contraindicios no aportan los teléfonos que han desaparecido después de que esta causa se iniciara con los datos de las comunicaciones mantenidas entre ellos los días 7 y 14 de marzo de 2024?", se pregunta.

A su juicio, "no sólo no existe base objetiva alguna de lo que se califica como contraindicio, sino que mostradas las mentiras que acompañan esa calificación, lo que se muestra no viene sino a apuntalar los resultados de la instrucción incorporados al sumario".