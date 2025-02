Al entrar, el concursante ha recibido el apoyo de los suyos, así como de compañeros de concurso. Pero había alguien que no estaba. " Hemos hablado con tu madre , que estaba fuera de Mediaset, le hemos dicho que cabía la posibilidad de que quedaras eliminado esta noche y que si vendría a recibirte. Su respuesta ha sido afirmativa y ha venido, pero no está aquí ", le ha transmitido Carlos Sobera.

Carmen se encontraba en una sala viendo el programa, y el presentador le ha explicado al expulsado el motivo de su ausencia: "Han pasado cositas, las ha estado viendo, yo creo que no le han gustado y ha tomado la decisión de no entrar". Y, acto seguido, no ha dudado en animar a Carmen a reencontrarse con su hijo: "Le digo a Carmen, con la misma honestidad de siempre, que libertad absoluta para tomar la decisión que quiera, en tu mano está".