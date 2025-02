La Audiencia de Ciudad Real ha vuelto a denegar a Miguel Carcaño , principal acusado por el asesinato de Marta del Castillo , un nuevo permiso penitenciario para salir de la cárcel. Según ha podido conocer el medio de comunicación ' Diario de Sevilla ', la junta de tratamiento de la prisión, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia ciudarealeña "mantienen que el joven no debe disfrutar de un permiso de salida".

De esta forma, ya es la trigesimosexta vez que el principal acusado de la muerte de Marta del Castillo intenta disfrutar de un permiso penitenciario y le es denegado. Esta cancelación o denegación del permiso penitenciario se produce ya que la Audiencia considera que Miguel Carcaño no debe disfrutarlo debido a que no ha mostrado arrepentimiento por el crimen y, tampoco, ha indicado donde se encuentran los restos sin vida de la joven asesinada.

En definitiva, los magistrados consideran que, al no reconocer el crimen y no indicar dónde se encuentra el cadáver de Marta del Castillo, Miguel Carcaño no debe disfrutar de los permisos penitenciarios que tienen otros presos.