Este viernes 28 de febrero llega el documental 'Aitana: Metamorfosis' a Netflix con un total de seis capítulos

La cantante muestra su día a día y la cara oculta de la fama y se sincera sobre su ruptura con Yatra y sus problemas de salud mental

Se espera que esta producción alcance una audiencia global en la plataforma de streaming

Aitana Ocaña está de estreno. La cantante de 'Segundo intento' lanza este viernes 28 de febrero 'Aitana: Metamorfosis', su tan esperado documental en Netflix. Compuesto por un total de seis episodios y dirigido por Chloé Wallace, la popular artista desvela cómo es su día a día, tanto en su vida personal como profesional. También muestra la cara oculta de la fama, la forma en la que se enfrenta a conflictos y sus problemas de salud mental.

La 'Metamorfosis' de Aitana llegaba por sus dos estadios Santiago Bernabéu con el objetivo de seguir a la estrella en su preparación para los conciertos. Los shows finalmente se cancelaron -se llevarán a cabo a finales de junio- tras la presión vecinal por el ruido de los eventos musicales. Un gran revés para la artista que la llevó a sufrir depresión.

Su mundo no solo se vino abajo por su crisis profesional. También por el tsunami que acababa de romper en su vida personal tras su ruptura con Sebastián Yatra. De hecho, durante el comienzo de esta especie de 'reality', Aitana aún mantenía una relación con Yatra, quien aparece en los primeros minutos de la 'Metamorfosis'.

"Cuando me meto a fondo en algo me meto con el corazón (...). Mi vida es muy intensa, y estar tanto tiempo con alguien es muy fuerte. Salir a tomar un café con alguien que no se dedica a esto y luego va a salir en todas las revistas es una puta mierda", se sincera Aitana. "Es como si vivieses en tu propio 'Gran Hermano' pero viajando por el mundo. No es como tener una relación de dos, es como tener una relación de ocho", responde Yatra en referencia a su equipo de trabajo.

Hasta la fecha, la catalana no se había abierto tanto sobre su vida privada como ahora. No ha ido de puntillas. Se ha confesado y ha abierto su corazón más que nunca. Ha plasmado todos sus sentimientos. Entre ellos, el miedo a compartir aspectos más allá de su trabajo. "Me da miedo que la gente piense que por compartir algo artístico se abra la veda para hacer todas las preguntas del mundo, pero es algo que sabía que iba a pasar. Tampoco me voy a estresar mucho".

Aitana explicaba que "ojalá" estuviera "toda la vida" con el intérprete de 'Vagabundo', pero era consciente de que "la vida da muchísimas vueltas y uno nunca sabe en qué punto puede estar". Por eso, para ella exponer su privacidad "no tiene mucho sentido". Y así fue, por que al concluir el último capítulo, también había llegado a su fin su romance.

"Muy probablemente cuando salga este documental ya no estaremos juntos", visualiza la exconcursante de 'Operación Triunfo' en el reportaje audiovisual. "Ya sabemos que Sebastián es solo de un año", añade a modo de broma.

Gran parte de la producción se centra en su quiebre sentimental con el artista colombiano y sobre cómo afrontar los golpes de la vida. Aitana acababa de dar una segunda oportunidad a su amor con Yatra e incluso se había animado a lanzar a mediados de 2024 su sonada canción conjunta, 'Akureyri'.

"Nunca he estado sola. No sé cuándo empezaré a sentirme mejor, no lo sé. Tengo que sanar muchas cosas", se lamenta la artista, que afirma que "cuando lo dejamos, a mi padre se le cayó el mundo". "Me dijo que no quería que le presentara a ningún chico más", agrega.

La compositora explica que Yatra y ella estaban juntos cuando compusieron la canción, pero que la terminaron no estándolo. "Fue duro, en verdad. Se la pasé a mi padre y lloró un montón".

Pese a todo, consideraron que era necesario que el hit viera la luz, porque tenían un mensaje claro que trasladar: "Da igual que a veces no llegues a la meta que tienes establecida en la vida si disfrutas del camino", culmina Aitana.

