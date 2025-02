Según la propia Isa Pi explicó en el programa, la pasada semana del 12 de enero, su hermano Kiko Rivera tuvo un gesto muy emotivo con ella , que agradeció, pero que no reflejaba una reconciliación entre ambos. La hija de la tonadillera no quiso dar muchos detalles del encuentro con su hermano ya que se trataba de algo privado y en un momento complicado.

Isa ha explicado que no tenía ni idea de la celebración y que tampoco hubiera ido de haber sido invitada “No me hubiera sentido nada cómoda con personas de la que no me fío”. Joaquín Prat ha querido saber de quién no se fiaba e Isa ha sido muy clara “como por ejemplo Raquel”, refiriéndose a la amiga de su madre y colaboradora, Raquel Bollo.