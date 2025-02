El presidente estadounidense ha acusado a Zelenski en la reunión de no estar lo suficientemente agradecido por el apoyo de Estados Unidos, presionándole para que haga un trato o se queda solo: "No tenéis suficientes tropas. No podéis decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estáis faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estáis ganando (a Rusia). Ahora mismo no tenéis las cartas en la mano. ¡Estás coqueteando, jugando, con la Tercera Guerra Mundial!".