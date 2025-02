Este jueves, 'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Macarena Olona, que desde su dimisión se ha convertido en una de las voces más críticas del partido: "Lo primero quiero mandarle un gran abrazo Juan, a quien sigo considerando compañero igual que a muchos otros. Llegó a la arena política para defender unos principios que sentía y que representaba VOX. Ayer vi la entrevista que dio con Carlos Herrera y me dolió porque no estamos acostumbrados en política a ver almas y lo que vi fue un alma que sufría y le entiendo. En menos de 24 horas ha pasado de ser un héroe nacional a ser un traidor, un despechado, un lunático, un narcisista... quienes le acusan son algunos que hace unas horas estaban a su lado defendiendo España. Se ha visto obligado a hablar ante los medios de comunicación porque lo que no va a permitir es que se le dilapide públicamente" ha respondido sobre si en VOX hay una importante crisis interna al mismo tiempo que suben las encuestas.

Sobre quién es el responsable de lo que está pasando, Olona ha dicho: "Lo que yo tenía que decir ya lo he dicho muy clarito. Cuando he tenido que hablar de VOX lo he hecho con absoluta lealtad. Cuando hablé era un momento en el que aún se podían evitar cosas que lamentablemente han ido confirmándose con posterioridad. Habló sobre la base de tres elementos fundamentales y lo hizo claramente de la bunquerización de VOX. También habló, aunque sin mencionarlo, del clan intereconomía y de lo que no habló de la tercera pata que es el negocio del patriotismo".