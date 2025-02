“Se está negando a dar su teléfono móvil y yo lo he dado porque no tengo nada que ocultar. Si los medios no sacan esa noticia es bastante sospechoso (sin embargo bien que sacaron que me negué a entregar los informes médicos, cuando en realidad no es que me negara, es que no existen informes médicos antes de los hechos)”, ha contestado a un usuario de la red social.