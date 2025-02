A la juez que lleva el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso no le ha sentado nada bien la decisión de González Amador , tras una nueva negativa a declarar y se plantea sentarlo ya en el banquillo.

Ha pasado un año desde la denuncia de la fiscalía de delitos económicos y González Amador no ha declarado ante el juez que instruye el caso. Al no declarar, no ratifica el acuerdo de ocho meses de cárcel y una multa.