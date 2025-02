" Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara , no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto", ha trasladado Díaz Ayuso en declaraciones a los periodistas desde Extremadura.

Sobre su decisión de no declarar sobre los delitos fiscales que se le investigan uno de falsedad documental en relación a un presunto fraude tributario, ha afirmado que no se trata de que no haya querido sino de que "no puede". "El engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse. Y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo", ha indicado.