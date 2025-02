"Muy afectada" pero con ganas "de que se conozca la verdad", Pradas ha dicho: "El President tomó una decisión sobre mí... Yo no voy a hablar del President. Yo sé dónde estaba yo. Tenía que estar al lado de la gente y estuve. Ya hablaré cuando llegue su momento, y cuál es la verdad y con esto intentaré ir adelante. Él ha dicho a la hora que llegó, ¿no? Ya está. Yo le digo lo que él ha dicho, pero es fácil deshacerlo, él ha aportado, según he leído, unas grabaciones, es que no hay grabaciones con lo cual no puede decir una cosa que no fue, allí no le estábamos esperando para nada, yo se lo diré a la jueza si me llaman para una comisión, la delegada que hale y que diga, si me llaman para un proceso", ha comenzado visiblemente afectada.