El secretario general del PP asegura que la existencia de una financiación en el acuerdo entre el PSOE y Junts es mentira : "Este acuerdo entre Junts y el Partido Socialista de que recoge financiación no es cierto. Lo que dice el acuerdo es que hay un fondo de cien millones de euros destinado a aquellas Comunidades que ya tengan un sobresfuerzo, y ellos han decidido que Cataluña ya tiene ese sobresfuerzo y recibirá financiación, pero no el resto de Comunidades Autónomas. Es mentira que haya una financiación."

El político apuntaba a Ana Rosa cómo el PSOE ha ejercido, según él, una política racista : "Primero, el acuerdo por las políticas migratorias y el control de fronteras que es una auténtica ingeniera racial con la inmigración y ahora con los menores no acompañados, que hace un reparto que no responde a criterios objetivos como está denunciando la Comunidad de Madrid".

El secretario general del PP Madrid reaccionaba a esta noticia añadiendo que él no tenía porqué defender a nadie: "Yo no tengo porqué defender a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo, cuando estamos hablando de cuestiones que hacen referencia a un ámbito privado, incluso antes de conocer a la propia Presidenta. Parece ser que el Partido Socialista pretende empatar con un caso que no afecta a la gestión de la Comunidad y a la propia Presidenta".