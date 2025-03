“Quiero que se haga justicia a mi madre y a los demás que han matado. Mientras yo le decía eso, él asentía. Le dije que si tenía la verdad que se la presentara a la jueza”, afirmaba. Juan José Monrábel explica que no dio un relato de lo que hizo aquel fatídico día: “No nos dijo nada. Yo le dije que no me importaba si estaba de comida, pero que nos dejó abandonados. Le dije que asumiera su parte de culpa”.