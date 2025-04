"Le pido a Feijóo que por favor rompa con Santiago arancel, líder de Vox, y todo su partido ultra porque son los que defienden los aranceles de países extranjeros, los que quieren perjudicar a nuestros trabajadores y a nuestras empresas. Si no lo hace, acabará siendo cómplice de la ultraderecha española, que dicen ser patriotas, pero no de esta patria, será de otra, porque no defienden los intereses de los españoles, no lo hacen", ha asegurado Bolaños en la clausura de la II Asamblea del PSOE Madrid Ciudad.