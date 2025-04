No obstante, durante el mismo también carga contra ella señalando su “narcisismo” y su evolución tras verse en una posición de poder.

En su libro, Pablo Iglesias explica que la figura de Yolanda Díaz era la "ideal" para relevarle como nuevo referente en plena "persecución y desgaste " de Podemos en 2021 y que sería "leal" con los morados pese a traer su propio estilo. Así, reflexiona que aunque la "opción natural y con más apoyos" era Irene Montero, no era una alternativa "realista" entonces porque la reacción contra ella por ser su pareja habría sido "machista y feroz".

Para Iglesias, si "no hubiera sido tan evidente su voluntad de destrucción a Podemos" o su "inquina" hacia Montero , que tilda de "visceral", Díaz podría haber contado con ella y Belarra para su núcleo duro y demostrar "capacidad integradora" para reconfigurar el espacio.

Analizando su trayectoria, el exlíder de Podemos lamenta que Yolanda Díaz no hizo "nada de eso" y opina incluso que su personalidad se transformó , seguramente porque nunca imaginó tener un papel "tan relevante " y con tanto " poder ".

" No es muy diferente de lo que le pasó a Errejón , solo que él lo explotó en una dirección terrible", llega a afirmar, para aludir a la salida del exportavoz parlamentario tras denuncias por violencia sexual contra él .

En ese sentido, asegura en el libro, y según recoge Europa Press, que una de las últimas veces que se vio con Díaz le advirtió que ella y Errejón eran una "construcción mediática para destruir a Podemos ", aunque critica que "ya había subido a esa nube de narcisismo de la que no ha sabido bajar".

Además, acusa a la líder de Sumar de exhibir en ocasiones una " hipocresía " que "llegaba a ser esperpéntica " o que afirmara no le interesan los partidos cuando "lleva encadenando cargos políticos años y años dentro de ellos".

Igualmente, diagnostica que la estrategia de las "sonrisas" no sirve para traducir los postulados ideológicos en políticas públicas. Para ello, asevera, hay "que pelear" pero Sumar se ha dado cuenta de eso "demasiado tarde" y ahora ve "ridículo" que quieran "endurecer el discurso.

Sostiene además que a Irene Montero la embajada en Chile como salida política y un " chantaje " a Podemos, añadiendo que el "fracaso político" de Díaz fue "la construcción del partido sin primarias, sin procesos, con formas autoritarias " para levantar una izquierda subalterna al PSOE, aunque ya es evidente que no funcionaba para que "gobierne con comodidad".

Mirando hacia el futuro, el exlíder de Podemos afirma que " no ve a Yolanda Díaz siguiendo en política " después de todo lo ocurrido, "aunque quién sabe”. No obstante, señala que después de ser vicepresidenta ya "puede considerarse un personaje histórico con cosas que contarles a sus nietos, aunque sea desde una posición tan desgastada".

"Supongo que cuando salga y no tenga que pelear portavocías, cargos ni candidaturas, tendrá la inteligencia suficiente para que le hagan presidir una fundación de CCOO --y no un consejo de administración, ni una embajada, ni una consultora-- y vivir muy tranquila (...) Sería una salida digna y decente. Aunque quizás el PSOE le busque algo más pomposo, un puesto en la Organización Internacional del Trabajo. No la imagino otra vez como diputada rasa, o intentando presentarse de nuevo en unas listas, pero qué sabe nadie", afirma.