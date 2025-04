Feijóo, sobre con su comunicación con Sánchez durante el gran apagón: "Todavía no he hablado con él"

"No he podido hablar con él. Lo he intentado desde las 13:30 horas de ayer, le mandé un sms... pare que a partir de las 18:00 horas intentó contactar conmigo, pero aún no ha sido posible. Sí que habló el ministro Bolaños con nuestro portavoz en el Congreso. Sí que he tenido una videoconferencia con los presidentes de las Comunidades Autónomas y espero que en las próximas horas todos los afectados estén mejor. Agradezco el trabajo a servicios de emergencia y presidentes autonómicos, ahora toca el turno de restablecer la normalidad", ha comenzado.