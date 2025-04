Díaz Ayuso ha sido clara en su respuesta: "No tengo competencias en materia de seguridad. Nunca nos habíamos visto en una situación como esta y no sabíamos qué podía venir a continuación. No se pide que el ejército salga a la calle, se pide que esté preparado por si tiene que salir porque no es un cuerpo que se active en 15 minutos".