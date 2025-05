La aprobación del embargo de armas a Israel puede suponer una "colisión legislativa" con otras leyes comerciales internacionales

El Congreso da luz verde a la tramitación de la ley para embargar armas a Israel, con el voto en contra de PP y Vox

En España, la papeleta del Gobierno ante Israel no es fácil. Sánchez ha condenado enérgicamente las matanzas del gobierno Netanyahu en Gaza, fue uno de los primeros. Se ha referido a Israel como gobierno genocida y ha pedido su expulsión del festival de Eurovisión.

Sin embargo, cancelar todos los contratos de Defensa no parece sencillo. El Congreso ha aprobado este martes tramitar una ley que plantea el embargo de armas a Israel. Es solo la toma de consideración, propuesta por Sumar y Podemos entre otros, e impulsada por cientos de organizaciones.

El PSOE ha brindado su apoyo a esta ley, sabiendo que suspender la relación con Israel no es nada fácil. Tal y como explica el periodista Iñaki Aguado, la votación de hoy es la "pantalla fácil", la de permitir el debate de la iniciativa al embargo de armas en privado.

Romper con los contratos de armas con Israel

No obstante, en el Gobierno reconocen que las dificultades pueden llegar mucho más adelante porque si el Gobierno, el Congreso de los Diputados, aprueba una ley de estas características, se podría producir una "colisión legislativa, un choque con otras leyes comerciales internacionales", señala Aguado. "España no puede salirse de los marcos multilaterales a los que pertenece, a la OTAN y la UE, y saben que algo así no se puede hacer de forma unilateral", añade el periodista.

Con respecto al contrato de munición que canceló el Gobierno con Israel recientemente, hay que recordar que existen otros muchos más contratos militares de defensa más importantes. "De los contratos que se mantengan vivos hay que ver uno a uno cuáles serían insustituibles y de esos cuáles serían imprescindibles para garantizar la seguridad", explica Aguado.

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha pronunciado este martes sobre la cuestión. "Escuchándola se podía concluir que pueden surgir ciertas reticencias a la hora de romper algunos de esos acuerdos si con ello se comprometen integridades nuestras", concluye Aguado.