Cayetana Álvarez de Toledo: "El que nos lleva a una democracia fallida es Pedro Sánchez"

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Partido Popular, se ha pronunciado sobre los recientes acontecimientos que afectan al PSOE en una entrevista para 'La Mirada Crítica'. Sus declaraciones llegan en un momento de creciente tensión política, tras la publicación de unos audios que han desatado una tormenta institucional.

El pasado lunes 26 de mayo se hicieron públicas unas grabaciones de voz en las que Leire Díez, militante del PSOE, solicitaba información comprometida sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La conversación habría tenido lugar en Waterloo, sede del entorno de Carles Puigdemont, y también habría participado el abogado Gonzalo Boye, condenado por terrorismo.

Álvarez de Toledo no ha dudado en responsabilizar directamente al presidente del Gobierno por este escándalo. "El número uno es Sánchez. Y es que Sánchez es el jefe de este proceso”, declaró. En su análisis recalca que no se trata de un caso aislado, sino de una dinámica de deterioro institucional progresivo impulsado desde La Moncloa. “"La vida pública española ha pasado de una bandera de regeneración a un auténtico vertedero", afirma con dureza. Por ello, reclama no solo un rearme institucional, sino también "un rearme moral previo".

En este contexto, la dirigente popular ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana. Insiste en que la protesta no debe limitarse a cuestiones partidistas, sino que debe ser transversal: "Animo a todas las personas, al margen de siglas, de partidos, de sensibilidades, etcétera, que se movilicen democráticamente en defensa del Estado de Derecho y de una Democracia plena. Hemos abierto las puertas a todos los demócratas españoles a que vengan a defender la democracia frente a una mafia".

En la misma línea, Álvarez de Toledo le ha enviado un mensaje al líder de Vox, Santiago Abascal, invitándole a unirse a la manifestación: “A veces parece más centrado en atacar al PP que en frenar a Sánchez”.

Álvarez de Toledo, sobre un posible acercamiento del PP a Junts: "Es una aspiración imposible"

Desde el Partido Popular empieza a tomar fuerza la idea de promover una moción de censura contra el Gobierno. Para Álvarez de Toledo, la mejor salida es clara: "Elecciones es la solución”.

Ante la pregunta de si cree que es el momento de acercarse a Junts para negociar una moción de censura, la portavoz adjunta del PP explica: “Junts está esperando la amnistía, es decir, la impunidad que le pueda otorgar Sánchez a través de tribunales". Por ello cree que es prácticamente imposible ese acercamiento: "es evidentemente una aspiración imposible".