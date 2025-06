Su exmarido, conocido como 'el Joker de Campillos', es un hombre conflictivo que se salta la prohibición de entrar al municipio

En lo que llevamos de año, 13 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. Mónica, vecina de Antequera, convive con miedo desde hace meses. Es víctima de violencia de género por parte de su exmarido, conocido como 'el Joker de Campillos' por su conducta extremadamente conflictiva. El mismo ha incumplido reiteradamente la orden de alejamiento que tiene en vigor, ha sido desterrado de dos localidades diferentes y, en las dos últimas semanas, ha sido detenido en tres ocasiones por vulnerar esta medida judicial.

Hoy, su exmujer entra en 'Vamos a ver' para denunciar públicamente su caso pues ha sido amenazada de muerte a través de su hijo, algo que pudo demostrar gracias a las imágenes grabadas. Además, se personó en su casa durante horas y no se fue hasta que las autoridades se lo llevaron. El juez dictaminó la prohibición de su entrada al municipio, pero no sirve de nada pues siempre vuelve a aparecer.

La denuncia pública de Mónica

Hoy, Mónica vuelve a declarar ante el juez porque, a parte de saltarse la orden de alejamiento, amenazó a una vecina. La jueza le mandó a prisión preventiva, pero a los tres días salió en libertad.

En cuanto a su caso, le pusieron una pulsera telemática y a ella le otorgaron un dispositivo. Sin embargo, el dispositivo no para de advertirle del peligro pues el susodicho no para acercarse a Mónica. “Lo tenía debajo de la casa mirándome desafiantemente como para ver que el dispositivo sonaba”, cuenta. En el cuartel le tomaron la declaración y fue detenido a la mañana siguiente. Acaba de realizarse el juicio y está a la espera de lo que pongan en la sentencia, aunque no tiene mucha esperanza porque todas las medidas judiciales impuestas se la saltan.

“Yo solamente quiero decir que tengo mucho apoyo del pueblo y de los pueblos vecinos porque va contra todo el mundo. Yo me pregunto si yo fuera una mujer sola con él y no hubiera más gente alrededor, cómo me podría sentir si no tengo la ayuda de tanta gente. No sería capaz de dar ningún paso”, asegura.