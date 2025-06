La ministra ha insistido en que ella no está para valorar a los jueces pero "cae por su propio peso"

Marlaska expresa su "apoyo directo y efectivo a la UCO" tras criticar el PP el "silencio cobarde" por el caso Leire Díez

Compartir







La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha respaldado la continuidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dado que en el auto de procesamiento no se "aporta ni una sola prueba" ni "evidencia" que sustente abrirle juicio oral por presunto delito de revelación de secretos.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, García ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras decir que en ningún país ha ocurrido que el fiscal general no dimita tras ser procesado para recordarle que en Portugal se "logró quitar" al exprimer ministro luso António Costa a través de una "causa falta" que luego no fue a ningún lado".

PUEDE INTERESARTE El vacío legal que permite a Álvaro García Ortiz seguir al frente como fiscal general del Estado pese a ser procesado

Así, ha insistido en que ella no está para valorar a los jueces pero "cae por su propio peso", tanto si se es jurista como si no se es, que en esta causa abierta contra el fiscal por "meterse" contra el "entorno" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no hay ni una sola prueba".

"No hubo encontronazo, sino el desplante y mala educación de Ayuso"

"Vuelvo a insistir, imagínense que cualquier médico hiciera un medicamento sin pruebas, sin evidencia, o hiciera lo que se está haciendo, que no hay ni una sola evidencia que pruebe la hipótesis del juez que ha llevado a procesar al fiscal general del Estado", ha remachado sobre el auto del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado.

Cuestionada por la polémica por el saludo entre ella y Ayuso durante la Conferencia de Presidentes, la ministra ha rechazado definirlo como encontronazo sino que ha sostenido que fue "un desplante y una mala educación por parte de una presidenta que no sabe distinguir su parte personal" de un "acto institucional", en el cual se "autoproclamaba asesina" cuando en su caso "jamás" se ha referido a Ayuso en esos términos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así, ha apuntado que con la presidenta madrileña ha tenido muchos "encontronazos políticos" y que desde 2020 viene denunciando que su Gobierno autonómico tiene "responsabilidades en los protocolos de la vergüenza" y ahora la ve "muy nerviosa".