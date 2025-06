Juan Lobato: "Esta es la peor crisis del PSOE, hay que convocar un comité federal y un congreso extraordinario"

Nuria Morán 16 JUN 2025 - 11:01h.

Ana Rosa Quintan sentencia los audios de Ábalos y Koldo repartiéndose prostitutas: "En privado cosifican lo que defienden en público"

Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa'

Compartir







El exsecretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha estado este lunes 16 de junio en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de la crisis política a la que se enfrenta el PSOE debito a todos los escándalos de corrupción en los que se está viendo envuelto el partido.

"A nivel de sentimientos mucho cabreo y estamos muy enfadado. Especialmente yo pienso en los 11 millones de personas que han votado alguna vez al PSOE o en los simpatizantes. También te diría que también pienso en todos los concejales que no ganan ni un euro y que están dando la cara con su pueblo y para los que esto ha sido un palo impresionante. A nivel de sentimientos también una parte de frustración, como que me veo en diez año mirando hacia atrás y pensando que no hicimos lo suficiente", ha arrancado Lobato.

Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid: "Todo lo que a mí me pudo hacer Santos en ínfimo respecto al daño que se ha hecho a la democracia"

Cuando Ana Rosa le ha preguntado si no caló a Santos Cerdán y a Ábalos, Lobato ha sido claro: "Con Ábalos no coincidí. Todo lo que a mí me pudo hacer Santos en ínfimo respecto al daño que se ha hecho a la democracia y a la sociedad española con la corrupción y la mentira que estamos viendo", ha explicado.

Sobre qué salida tiene todo esto, Lobato ha reflexionado: "Estamos en la crisis más grave de las últimas décadas del partido y en un momento así no se trata de que apoyemos a Pedro Sánchez, de lo que se trata de que Pedro Sánchez apoye al PSOE. En términos electorales es muy difícil prever algo en este país, pero hay que dar pasos en el partido y en el Gobierno".

"Organización no hay nada. Lo que hay es mucho movimiento y mucho compartir sentimientos. A partir de ahí no hay nada organizado porque no hay un proceso abierto. Yo sí que he hecho un llamamiento a recuperar el pulso del partido. Creo que hace falta un comité federal donde hablar de verdad y que convoque un proceso de congreso extraordinario", ha respondido Lobato al ser preguntado si está liderando una alternativa junto a 'socialistas clásicos como Emiliano García-Page.