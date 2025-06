En un editorial, 'The Times' ha utilizado el término don Teflón, el apodo del capo John Gotti, para referirse a Pedro Sánchez

El periódico británico ‘The Times’ ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la comparecencia que dio el lunes tras la reunión de la comisión Ejecutiva Federal del PSOE, marcada por la crisis abierta por el caso Koldo y la dimisión de Santos Cerdán.

Bajo el título ‘Time for Pedro Sánchez to rule, or say adios’ (en español, ‘Es hora de que Pedro Sánchez gobierne, o diga adiós’), el editorial asegura que “el pueblo español merece algo mejor. Mejor gobernanza, más rendición de cuentas y el tipo de transparencia esencial para mantener el centro político”.

“A la creciente legión de críticos de Pedro Sánchez, los españoles podrían perdonárseles por pensar que su primer ministro es como un galgo, por la rapidez con la que huye de las crisis. Otros lo llaman don Teflón, en reconocimiento a la dificultad de que los múltiples escándalos se le adhieran”, critica.

Don Teflón, el apodo del capo John Gotti

El término ‘don Teflón’ es el apodo con el que se conocía al capo de la mafia neoyorquina John Gotti y que posteriormente se ha utilizado con líderes como Ronald Reagan o Tony Blair, destacando las controversias que estos enfrentaron a lo largo de sus carreras sin que estas quedasen dañadas significativamente.

El artículo critica la comparecencia de Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán. Tras pedir perdón, “la conclusión no fue que vaya a ‘hacerlo mejor’, sino que el público sólo podrá pronunciarse en las próximas elecciones, previstas —por ahora— para 2027. Eso es demasiado tiempo para esperar”, escriben.

‘The Times’ recuerda no solo el caso de Santos Cerdán, sino también la investigación contra Begoña Gómez o contra el hermano del presidente. “Sánchez ve conspiraciones por todas partes, pero la realidad es que los investigadores policiales y los jueces parecen estar actuando con escrupulosidad”, aseguran.

La vivienda, "el mayor problema social"

Tildan su Gobierno de “un catálogo de errores no forzados”, mencionando la gestión de la DANA en Valencia o el reciente apagón y destacan la escasez de viviendas como “el mayor problema social” de España. “Las políticas proinmigración han llevado a que se formen 250.000 nuevos hogares al año, pero se construyen menos de 90.000 viviendas anualmente”, señalan.

“Con demasiada frecuencia, el señor Sánchez se retira de la vista y el escrutinio público. Un gobierno con principios no se comporta así”, concluye.