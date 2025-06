Puigdemont se pronuncia después de que el Tribunal Constitucional avalase la ley de amnistía

Arranca un pleno histórico sobre la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este viernes que "el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando" después de que el Constitucional avalase ayer la ley de amnistía.

"Sé que les da igual, porque nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, pero cada vez que fuerzan las costuras del Estado de derecho la grieta se va haciendo más grande, hasta el punto de hacerla insostenible", ha asegurado Puigdemont en un vídeo distribuido por JxCat.

El mensaje de Puigdemont llega un día después de que el TC avalase -con los seis votos a favor de la mayoría progresista, frente a los cuatro en contra de la minoría conservadora- la constitucionalidad de la ley de amnistía.

Ayer, al poco de conocerse la sentencia, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, reclamó al Tribunal Constitucional que aplicase los "mecanismos coercitivos" de los que dispone para obligar al Supremo a aplicar la ley de amnistía.

Para Puigdemont, "la actitud sediciosa del Supremo no puede desdibujar la decisión de ayer", y ha dicho que el hecho de que no se aplique la ley de amnistía "ha abierto una profunda crisis" y es "otra muestra de la estafa democrática del régimen monárquico español".

"En un Estado de derecho los jueces aplican las leyes. En el Estado español, los jueces no. Aplican la ley de la forma que a ellos les gusta y boicotean aquellas con las que están en desacuerdo político", ha apuntado.

El líder de JxCat ha reiterado que la ley de amnistía es "necesaria pero no suficiente" para resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado, y ha dicho que "no cierra ninguna crisis, sino que, en todo caso, abre una profunda, que es la que representa que una ley aprobada y ahora constitucional no sea aplicada".