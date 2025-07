Avisan de que el día 9 Sánchez no hablará en el Congreso en nombre del Gobierno "si no se acuerdan previamente las medidas a anunciar"

Pedro Sánchez reúne a la nueva Ejecutiva del PSOE: Rebeca Torró se estrena como número 3

Compartir







Sumar va a impulsar en el Congreso la creación de una Oficina Anticorrupción y va a llevar al Consejo de Ministros la retribución del permiso parental "para empujar la agenda y un giro" en el Gobierno "ante la parálisis del PSOE", que "sigue en shock" tras el informe de la UCO que señaló a su 'exnúmero tres' Santos Cerdán por el presunto cobro de mordidas por adjudicación de obra pública.

Fuentes de Sumar han detallado que este es un esfuerzo por "tomar la iniciativa" a través de sus competencias y de la acción parlamentaria y política con el fin de "garantizar que las medidas que se trasladaron en el seno del Gobierno se cumplen", actuando para "garantizar ese reseteo en clave social de la legislatura" y para "combatir la corrupción venga de dónde venga" y para su prevención.

"Es el primer paso para hacer efectivo el reseteo de la legislatura toda vez que el PSOE sigue en shock. La parálisis y el maquillaje no son una opción", han señalado esas mismas fuentes, que instan a los socialistas a "empezar a asumir la gravedad del escenario" y "tomarse en serio una agenda de gobierno ambiciosa" en clave de lucha contra la corrupción y de agenda social.

Creación de una Agencia Anticorrupción

En concreto, Sumar llevará a votación al Pleno del Congreso como proposición de ley la creación de una Agencia Anticorrupción. El socio minotario del Ejecutivo ha defendido que esta es "una de las principales medidas", además de una recomendación internacional "a la que el PSOE sigue haciendo oídos sordos".

En cuanto a los permisos por nacimiento y la retribución del permiso parental de cuidados para cerca de 7 millones de progenitores, Sumar ha lamentado que pese a ser "una de las principales medidas sociales recogidas en el Acuerdo de Gobierno", no se le estaba dando cumplimiento. Su intención ahora es garantizar que "las familias tengan esta medida aprobada" antes de que empiecen las clases escolares.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Sumar no va a quedarse esperando respuestas y por eso tomamos la iniciativa", han aseverado, avisando de que si en su comparecencia en el Congreso, este miércoles 9 de julio, el PSOE no acuerda previamente las medidas a anunciar, el presidente del Gobierno "no hablará en nombre del Gobierno".