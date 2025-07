El portavoz nacional del PP confiesa que supo que la enfermedad tenía buen pronóstico del día que empezaba el congreso de su partido

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, anunció este lunes en Génova que tiene cáncer y que, temporalmente, se aparta de la política para centrarse en la enfermedad. Este martes, en una entrevista radiofónica, ha hablado sobre el tumor que padece.

Borja Sémper ha contado cómo se siente y cómo han sido estos días hasta poder contar públicamente que está enfermo. “Ayer me tocó dar la rueda de prensa (…) y todo el mundo entendía que no iba a estar especialmente fino. Estaba esperando al final para quitarme este peso de encima".

El portavoz nacional del PP ha explicado que supo que el cáncer estaba localizado el día que comenzaba el Congreso Nacional del PP. "Pasé cinco días terribles hasta que me confirmaron que el cáncer está localizado. Piensas en tus hijos y tu familia", ha confesado. Después, Sémper decidió contarlo públicamente para evitar rumores y lograr de paso que “la palabra cáncer sea menos maldita”.

Sémper, a sus 49 años, ha explicado en una entrevista en Onda Cero, que "reconforta contarlo y los mensajes recibidos". Ha sido muchos los mensajes de apoyo que ha recibido desde que contó este lunes que tiene cáncer: “Agradecí mucho todos los mensajes".

Borja Sémper, centrado en la familia

"De momento, toca dar fuerza a mi entorno familiar. De momento, creo que puedo hacerlo. Ahora inicio un ascenso a una cumbre muy complicada, en el que se producen momentos físicos muy bajos y probablemente en este proceso me voy a enfadar con el mundo, conmigo mismo, pero soy consciente de que tengo que mantener cierta serenidad, porque los que me rodean no lo merecen", ha admitido el político popular.

Sémper confiesa que sabe que no será un camino fácil. “Estoy trabajando para prepararme. No me engaño, tú puedes planificar, pero ni aún así va a ser suficiente, será día a día. Lo que dicen los médicos y los que han pasado por esta enfermedad es que pienses día a día, que te levantes y digas 'voy a por ello'. Voy a intentar mantener cierta normalidad, actividad física, seguir leyendo, escuchando la radio…”.