La diputada del PP Noelia Núñez ha anunciado este miércoles que va a dimitir de todos sus cargos "orgánicos e institucionales" tras haber presentado una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación académica.

Así lo ha confirmado a través de un comunicado en difundido en sus redes sociales. "La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía. No, no somos como ellos", ha escrito la diputada junto al comunicado.

"Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente", escribe Núñez.

"Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles. Estoy orgullosa de militar en un partido con este nivel de exigencia. Los españoles no merecen otra cosa, los españoles no merecen menos", añade.

La que fuera vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP ha querido agradecer al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Contarán con mi admiración y lealtad allá donde esté. También agradezco las oportunidades que siempre he recibido en el PP. Especialmente ha sido un orgullo hacer política y ser candidata a la alcaldía, en mi casa, en Fuenlabrada", ha continuado.

"Nunca he tenido intención de engañar a nadie"

Núñez había admitido este miércoles el error de su CV que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios, y ha defendido que, si bien no los ha acabado, pretende retomarlos: "Nunca he tenido intención de engañar a nadie".

"Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie. El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo (...) Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte", ha señalado este martes la 'popular' a través de un mensaje en la red social 'X'.