El audio de Koldo García insultando a Pablo Iglesias por no apoyar la investidura: "No es más tonto porque no nace antes"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha jactado de los insultos que le dedica Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, en los audios que están saliendo a la luz estos días. El también ex secrecretario general de Podemos asegura que "a uno le terminan definiendo sus enemigos". Además, para él, "no hay mayor orgullo ni mejor línea en mi currículum que ser odiado por un montón de gente despreciable y corrupta. Es un honor".

Así lo ha indicado en una intervención en Radio Nacional, recogida por Europa Press, en respuesta a las conversaciones en las que Koldo García le llama "subnormal" por haberle dejado sin vacaciones al tener que negociar la investidura de Pedro Sánchez. "Este coletas no es más tonto porque no nace antes", se escucha decir al antiguo colaborador de Ábalos.

"En realidad tenía razón en lo que estaba diciendo", ha destacado Iglesias, recordando que entonces Koldo "trabajaba para el PSOE" y que los socialistas habían preferido intentar un gobierno de coalición con Ciudadanos, lo que llevó a Podemos a reclamar el mismo trato.

"A uno le terminan definiendo sus enemigos"

El ex dirigente morado ha hecho hincapié en que "a uno le terminan definiendo sus enemigos" y ha subrayado que para él es "un honor" que determinados personajes como Koldo o, por ejemplo, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le dediquen críticas en conversaciones grabadas.

"No hay mayor orgullo ni mejor línea en el currículum que ser odiado por un montón de gente despreciable y corrupta", ha sentenciado Iglesias.