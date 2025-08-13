Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (13-08-2025)

Putin acelera los ataques en Ucrania antes de su encuentro con Trump

Los incendios forestales asolan España: 14 fuegos en activos, el peor en León, donde ha muerto un voluntario

Hay más de una decena de incendios activos en España, que dejan dos víctimas mortales en las últimas 24 horas. El último fallecido ha sido un voluntario que luchaba contra las llamas en uno de los incendios que arrasa León. Solo en Castilla y León hay 14 fuegos, el peor, el de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó a la provincia leonesa el pasado lunes, donde sigue arrasando terrenos, casas. En Ourense La ola de incendios sin controlar en Galicia avanza con 8.000 hectáreas arrasadas -sin tener en cuenta los ya extinguidos--, principalmente en Ourense, que mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial. Todo ello tras un noche que ha dejado evacuaciones por amenaza para casas, confinamientos y varios heridos.

Putin acelera en Ucrania los ataques antes de su encuentro con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, pretende presentar el encuentro en Alaska con Donald Trump, como "una victoria personal", mientras que ha asegurado que Moscú no ha dado señal alguna sobre su disposición a un alto el fuego.

"No se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania. Hasta el momento, no hay indicio alguno de que haya dado señales para preparase para una situación de posguerra", ha declarado.