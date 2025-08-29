Se han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja

La Policía Nacional investiga el ataque que entorno a la madrugada de este viernes, 29 de agoto, ha sufrido la sede del PP de Huesca, contra la que se han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja.

Los hechos han ocurrido esta madrugada contra la puerta principal y cristaleras de la sede, ubicada en la calle Saturnino López Novoa de la capital altoaragonesa.

El presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván, ha lamentado y condenado el ataque que atenta, ha dicho, "contra los valores democráticos y de convivencia". Así, ha trasladado que "desde el PP lamentamos y condenamos el ataque a nuestra sede en la pasada madrugada, que atenta contra los valores democráticos, convivencia, respeto y mínimo civismo".

Ha trasladado su confianza en que se localice a las personas que han realizado estos actos y que "pronto asuman su responsabilidad".

El PSOE de Aragón también ha condenado los ataques a través de las redes sociales.