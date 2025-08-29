Sus palabras han provocado la reacción del Gobierno, con Sumar pidiendo su acta de diputado e investigar delitos de incitación al terrorismo y al odio

El decreto de 'solidaridad obligatoria' para el reparto de migrantes menores no acompañados entra en vigor frente a la ofensiva judicial del PP

Compartir







Santiago Abascal, líder de Vox, ha cargado contra el barco de Open Arms a través de las redes sociales con un mensaje en el que ha llegado a afirmar que “hay que confiscarlo y hundirlo”; unas palabras que ha vuelto a reiterar en sucesivos mensajes y que ha pronunciado justo después de que la ONG decidiese su despliegue durante dos meses en Canarias para sensibilizar sobre la ‘ruta atlántica’ de la inmigración.

“Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa”, ha dicho Abascal al respecto, desatando con ello una oleada de reacciones, como la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha cargado duramente contra Vox y su discurso.

También la propia ONG, tras múltiples reacciones políticas y un gran revuelo en las redes, ha contestado: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla".

"Aunque todos los nuestros barcos se hundan, jamás lo hará nuestra determinación", señalan, dejando una fotografía con un pie de foto directo y conciso: "Aquí estamos y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio".

Además, el director de Open Arms, Óscar Camps, a través de su perfil de Instagram ha dejado otro mensaje a Abascal: "Decir que hay que hundir un barco que salva vidas es fascismo puro".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De las palabras de Santiago Abascal contra el Open Arms a la respuesta del Gobierno

En la misma línea, Félix Bolaños ha denunciado que "la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física". "Hoy contra migrantes, mañana contra quien piense distinto", ha denunciado el ministro, quien al mismo tiempo añadía: “Estaré atento al tuit del PP, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder”, interpelando así a los de Alberto Núñez Feijóo.

De igual modo, desde el Gobierno de coalición la formación de Sumar ha emitido un comunicado en el que tachan al líder de Vox de “terrorista” por instar a hundir el Open Arms, reclamando su acta de diputado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Alertando de la "extrema gravedad" de sus aseveraciones, Sumar recalca que podrían ser constitutivas de un delito de incitación al terrorismo y de uno de incitación al odio.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por todo ello, reclaman que las instancias competentes analicen con urgencia la posible aplicación de la Ley de Partidos y la eventual responsabilidad penal derivada de unas manifestaciones que "no pueden tener cabida en un sistema democrático".

"Estamos ante un dirigente político que llama abiertamente a la violencia contra organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo. Una persona así no puede ser miembro del Congreso. Debe renunciar a su acta de inmediato", ha afirmado la presidenta de Sumar Galicia y portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero.

"No hablamos de retórica política: hablamos de justificar la violencia, de sembrar odio y de cruzar todas las líneas rojas de la democracia", ha añadido.

"Si rescatara a sus padres, hermanos o hijos, ¿querría también hundirlo?"

Por su parte, también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido este viernes al mensaje del presidente de Vox, Santiago Abascal, recordando y enfatizando que la ONG es una "organización humanitaria que rescata personas en el mar".

"Si rescatara, Santiago Abascal, a sus padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amistades ¿querría también hundirlo? Seguro que no", ha escrito Torres en su perfil en 'X'.

Santiago Abascal contesta a Félix Bolaños

Tras todas estas palabras y el revuelo provocado con su tajante mensaje, el líder de Vox ha continuado reafirmándose en sucesivas manifestaciones en las redes sociales, donde ha contestado a Félix Bolaños cargando igualmente contra las políticas del Gobierno.

"Ya no engañáis a nadie. Lo que es letal para la convivencia es la invasión islamista que estáis promocionando con el dinero que quitáis a los españoles. Hay que hundir esos barcos de traficantes y hay que hundir vuestras políticas traidoras", ha reiterado.

El presidente de Canarias tacha al líder de Vox de "auténtico fascista"

Tras la oleada de reacciones, también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha sumado para censurar las palabras del líder de Vox, al que ha tachado de "auténtico fascista", subrayando que cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad y "desgraciadamente lo tiene", debe ser más "prudente" con ese tipo de declaraciones.

"Tiene que medir un poco las palabras" porque genera "crispación, malestar" y le "hace un flaco favor a la democracia, salvo que a le moleste también la democracia como el Open Arms", algo que empieza a pensar.

"Estoy seguro que si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si él haría con el Open Arms", ha dicho.

Open Arms y su despliegue en Canarias

Las palabras de Santiago Abascal coinciden con la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Canarias y Open Arms para que la ONG se despliegue en aguas del archipiélago, al menos durante dos meses, para ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la 'ruta atlántica' de la inmigración.

En virtud de este convenio se celebrarán jornadas de puertas abiertas --del 1 al 7 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, del 9 al 15 del mismo mes en Santa Cruz de Tenerife y del 22 al 27 de octubre en Arrecife--, charlas en colegios y se recibirán visitas de centros educativos.

Según ha explicado el director de la ONG 'Open Arms', el convenio permite poner el foco en la ruta canaria, que tiene "muchos muertos" y es "muy dura, muy larga y muy desconocida para muchos" frente a la mediterránea, que es más mediática.

Su plan no es "sustituir a Salvamento Marítimo" en alta mar, pues "ellos hacen su trabajo", tal y como hacen las guardias costeras en el Mediterráneo, pero ha admitido que el convenio puede ampliarse o recortarse en función de las necesidades y posibles emergencias que puedan surgir y no ha obviado que al ser una "organización de rescate", estarán a disposición de quien les necesite.