La mayor superficie afectada se ha producido en Galicia, con 143.628 hectáreas afectadas, el 43 %

El cambio climático, el gran responsable de los mega incendios de este verano: multiplica por 40 su probabilidad

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha cifrado en 336.345 las hectáreas quemadas el mes pasado, a fecha de 31 de agosto, a causa de la ola de incendios forestales, siendo Galicia, Castilla y León y Extremadura las que aglutinan el 97 por ciento de la superficie afectada.

"La cifra es ligeramente inferior a la de la semana pasada", un 7% menos, debido a los ajustes de la información satelital que se va recibiendo con datos con mejor resolución, ha explicado este viernes la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso para dar cuenta de la ola de incendios forestales.

Galicia, la región más afectada

La mayor superficie afectada se ha producido en Galicia, con 143.628 hectáreas afectadas, el 43%; Castilla y León, 141.264 hectáreas, 42%, y Extremadura, 41.525 hectáreas, 12%; "estas tres comunidades aglutinan el 97% de la superficie afectada en el mes de agosto". Las 10.000 hectáreas restantes se distribuyen en el resto de comunidades con algún episodio de incendios durante el pasado mes de agosto.

