Patricia Martínez 02 SEP 2025 - 11:05h.

Realizaba trabajos agrícolas con maquinaria que carecía de los elementos de retención de chispas obligatorios

Los tres mayores incendios de la historia de Galicia, todos bajo control, ya son los únicos sin extinguir

A CoruñaEl Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de Corcubión ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal en el municipio coruñés de Zas.

Las investigaciones se desarrollaron tras el incendio ocurrido el pasado día 6 de agosto en la localidad de Prudenza en el término municipal de Zas, un incendio que además se reprodujo tres días después, el día 9 del mismo mes, debido a las condiciones meteorológicas en la zona.

La Guardia Civil inició una investigación con el fin de aclarar de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso. Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles averiguaron que en la finca en la que los investigadores habían ubicado el punto de inicio del incendio, se habían estado realizando labores agrícolas con maquinaria.

Una vez localizada la maquinaria con la que se realizaron dichas labores, procedieron a la inspección ocular de la misma, constatando que ésta carecía de elementos de retención de chispas estipulados en la legislación vigente para la prevención y defensa contra los incendios forestales.

Una vez conocida la identidad del presunto responsable, la Guardia Civil procedió a su detención como supuesto autor de un delito de incendio forestal por negligencia grave. El detenido, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Corcubión.

Precaución máxima con los trabajos agrícolas y forestales

La Guardia Civil recuerda que, durante la época de peligro alto, en los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio que los tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados que van a utilizarse estén provistos de equipamiento para la extinción de incendios que reglamentaria se establezcan, así como de dispositivos de retención de chispas en los tubos de escape.