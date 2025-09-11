ulio César Sánchez, alcalde de Vox, es detenido por un policía fuera de servicio que presenció las amenazas y agresiones a su mujer

Interior detecta más de 105.500 casos activos de víctimas de violencia de género en VioGén, 54.382 con menores a cargo

Compartir







La Guardia Civil ha detenido al alcalde del municipio segoviano de Villacastín, Julio César Sánchez, del partido Vox, como supuesto autor de un delito de violencia machista cometido contra su mujer, con la que se encontraba de romería en la zona de la Ermita de la Virgen del Cubillo, en la localidad abulense de Aldeavieja.

Fuentes de la investigación han explicado que el regidor se encuentra en libertad, a la espera de juicio, tras ser detenido y pasar a disposición judicial por unos hechos que fueron presenciados por un policía nacional fuera de servicio, que se encontraba también en la romería y que actuó ante los gritos y empujones de este hombre hacia su pareja.

Al parecer, el policía se identificó como tal y pidió a este hombre que cesaran los gritos y los empujones hacia la mujer, ante lo que reaccionó con actitud violenta y posteriormente se marchó del lugar. Al día siguiente el alcalde se desplazó y se personó en dependencias de la Guardia Civil en Ávila para contar lo ocurrido, tras lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

Las mismas fuentes han explicado que no constan denuncias previas por violencia de género, pero este episodio sí ha quedado registrado en el Sistema VioGen, utilizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad para el seguimiento de casos de violencia de género. La formación política Vox en Segovia ha declinado por el momento hacer declaraciones sobre la situación de este regidor, a la espera de recabar más información sobre lo sucedido.