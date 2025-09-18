La Guardia Civil no encuentra trazas de manipulación en los audios de Koldo García

La Guardia Civil no ha identificado "trazas de manipulaciones" en las ocho grabaciones que realizó Koldo García durante cuatro años

La Guardia Civil no ha identificado "trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos" en relación a las ocho grabaciones que el exasesor ministerial Koldo García realizó durante cuatro años (2019-2023) y que fueron el origen de la investigación al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Es una de las conclusiones que figuran en el informe que el Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo sobre los ocho audios intervenidos al exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Dicen los agentes que no han hallado indicios de manipulación en la administración del sistema relacionados con la aplicación móvil usada para realizar grabaciones y almacenarlas, ni en los propios audios que han analizado a petición del Supremo.

La defensa de Santos Cerdán, que encargó otro informe, destaca varios puntos sobre las conclusiones

Fuentes de la defensa de Santos Cerdán, que también encargó otro informe pericial al respecto, apuntan, sin embargo, que en tres de las cuatro evidencias analizadas no se ha culminado el proceso de investigación.

Asimismo, desde el equipo legal de Cerdán subrayan que el informe advierte que un archivo no tiene metadatos y otro tiene una fecha de etiquetado que dista seis meses de la grabación.