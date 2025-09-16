La exmujer del exministro da detalles de su vida con José Luis Ábalos en la segunda parte de 'El precio de... la corrupción'

El sospechoso robo en casa de la hija de Carolina Perles durante su entrevista en 'El precio de...': "Creo que podría ser Koldo"

La exmujer del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Carolina Perles, se ha sentado en el plató de ‘El Precio de… la corrupción’, de Telecinco para dar más detalles de su vida en común.

La que fuera esposa de José Luis Ábalos durante 20 años ha respondido a todas las acusaciones vertidas por José Luis Ábalos en los últimos días, desde la emisión de la primera parte del programa.

Carolina Perles ha dado más detalles de su vida en común con José Luis Ábalos. Ha contado que él la culpó de su cese en el Gobierno o cuál fue la reacción de Begoña Gómez cuando le comentó que ella dejaba el partido socialista.

La relación con Delcy Rodríguez

Perles también ha afirmado que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, llamó a José Luis Ábalos para felicitarle en su 60 cumpleaños. Fue Aldama, ha contado, quien le pasó el teléfono.

Perles ha hablado de asuntos íntimos de la pareja. Hasta el punto de recordar un presunto caso de maltrato, según ha relatado ella misma, en el que le dijo al exministro que no iba a permitir que lo banalizara.

La exmujer de Ábalos también se ha referido a su vivienda. Durante la entrevista que le hace Santi Acosta ha asegurado que ella no eligió su casa, que fueron Koldo y Ábalos. “Para nada elijo ninguna casa. Se encargó en buscarla Koldo, que yo creo que a Koldo se la terminó buscando Aldama. Porque como siempre digo Aldama y Koldo hacían un buen tándem”.