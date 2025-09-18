José Luis Ábalos ha demandado a la ex 'Miss Asturias' Claudia Montes por vertir calumnias e injurias contra él y su exasesor

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, afirma que Koldo y Aldama le eligieron su casa

Compartir







El exministro José Luis Ábalos ha presentado una demanda de conciliación contra Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias' y con la que se le ha vinculado sentimentalmente, por las calumnias e injurias que, a su juicio, ha vertido contra él y contra Koldo García en diferentes entrevistas.

Ábalos, que siempre ha negado haber mantenido ninguna relación sentimental con Montes, ha presentado esa demanda, paso previo la querella, en un escrito en el que recoge varias acusaciones vertidas por la mujer contra él y el que fuera su asesor en Ministerio de Transportes.

La demanda, presentada en los juzgados de Gijón y a la que ha tenido acceso 'EFE', incorpora también la transcripción de una entrevista televisada en la que Montes culpa a Koldo de acosarla laboral y sexualmente.

José Luis Ábalos espera que la demandada prospere

La demanda la presenta Ábalos por entender que en posteriores programas de televisión los acusó de actuar en connivencia y afirmó que el exministro permitía el trato que le daba su asesor.

PUEDE INTERESARTE Claudia Montes dijo en sede judicial que pidió ayuda a José Luis Ábalos para encontrar trabajo

En la conciliación, Ábalos espera que la demandada justifique por qué hizo esos comentarios y pide 25.000 euros de indemnización por daños y perjuicios causados a la imagen de Koldo García.