Félix Bolaños apuesta por "conversaciones discretas y acuerdos públicos" ante los presupuestos

Uno de los frentes que más dolores de cabeza está creando en el gobierno de Pedro Sánchez es cómo lidiar con sus socios, sobre todo con los independentistas de Junts que ya han advertido al presidente que no le apoyará en las próximas votaciones y esto incluye los presupuestos. La discreción del encuentro entre Puigdemont y Zapatero es lo que prima, defiende el ministro Bolaños, pero el ejecutivo sí reconoce se habló de presupuestos.

Félix Bolaños, dice que tienen que seguir hablando con los grupos parlamentarios, incluido Junts, para poder llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, después de la reunión que mantuvieron en la víspera el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Junts, Carles Puigdemont en el marco de esta negociación.

Bolaños ha sido interrogado sobre el resultado de la reunión entre Zapatero y Puigdemont, en concreto si tras el encuentro está más cerca un acuerdo sobre PGE entre el Gobierno y Junts, aunque el ministro ha evitado dar detalles y ha insistido en la discreción de las conversaciones.

"El día que haya acuerdos, si los hay, serán públicos"

"Sí le digo que es fundamental que esas conversaciones sigan siendo discretas y que el día que haya acuerdos, si los hay, serán públicos", ha señalado Bolaños, que defiende ese método porque a su juicio "ha funcionado" durante los más de siete años de Gobierno de Sánchez.

Según fuentes de Junts el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos y mientras siga así, ellos no apoyarán los presupuestos

El lunes se reunirán de nuevo, esta vez Puigdemont con los suyos, para ver sus próximos movimientos tras el fracaso de la reunión