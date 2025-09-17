Europa Press 17 SEP 2025 - 17:13h.

Podemos rechaza la ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña: "Para leyes racistas que no cuenten con nosotras"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado este miércoles traspasar competencias de inmigración a Cataluña "a cambio de minutos de legislatura" y considera que Junts quiere "obligar" al Gobierno de Pedro Sánchez a este traspaso "por erosionar la soberanía nacional" y por "motivaciones racistas".

En declaraciones a los medios en el Palacio de Fuensalida en Toledo, García-Page ha vuelto a ser muy crítico con el partido de Carles Puigdemont ya que, a su juicio, Junts "ha detectado" que hay gente en la política nacional y en el propio Gobierno que, "en medio de una debilidad enorme", está o puede estar en la idea de "perdidos al río".

"Barra libre"

"Yo creo que el independentismo en España ha detectado que hay barra libre y que, dure lo que dure esta situación política y la legislatura, es el momento de rebañar", poniendo de ejemplo iniciativas que "estaban dormidas" y que han vuelto a replantearse como las competencias en emigración para las comunidades autónomas.

"¿Por qué quiere Puigdemont y por qué quiere Junts obligar al Gobierno --a cambio de minutos de legislatura--, obligar al Gobierno al traspaso de competencias de inmigración? Lo quiere por erosionar la soberanía nacional y lo quiere, además, desde motivaciones racistas".

Por tanto, según el presidente castellanomanchego, es "indefendible" esa posición tanto en términos de soberanía nacional, como en términos de tener un planteamiento progresista. "Yo creo que uno puede comerciar con minutos de legislatura, pero no con el alma", ha sentenciado García-Page.

Dicho esto, ha insistido en que las motivaciones del independentismo catalán para tener las competencias en inmigración son claramente de segregación identitaria. "Las cuestiones identitarias planteadas por el independentismo tienen una clara motivación racista", algo "indefendible".

García-Page no puede ni imaginar siquiera que alguien lo pueda defender desde un planteamiento progresista y de izquierdas, considerándolo "muy grave".

Los socios intentan hacer caja

De otro lado, el presidente regional ha lamentado que se haya impuesto en el ambiente en el país "una sensación muy terminal" y ha reprochado a los socios --que "cuando no tienen micrófonos delante lo que dicen es que prácticamente toda esta situación política ya está agotada"-- intentar "hacer caja" de una manera "muy obscena".

Es por ello que ha urgido al Gobierno y al PSOE a no dejarse "arrastrar" por "una política de a río revuelto, ganancias de pescadores, en una política de perdidos al río".

"Entiendo que la solución a este drama que se está viviendo políticamente en España sea una solución democrática, lo que decidan los españoles, pero con altura de miras", ha dicho García-Page, quien ha acusado a Esquerra Republicana y a Junts de plantear "una política de saldos". "Le queda poco tiempo a esta legislatura, aprovechémonos el tiempo que quede, y este planteamiento es de una obscenidad tremenda", ha advertido el presidente de Castilla-La Mancha.

García-Page piensa que, "a estas alturas", no merece la pena, haciendo alusión a Yolanda Díaz o Sumar, "vender el país por minutos de legislatura".

Elecciones en Castilla y León

Sobre las elecciones autonómicas en Castilla y León, García-Page ha dicho que él no va a interferir nunca en los debates electorales de ninguna otra comunidad autónoma. "El límite que tiene Castilla y León para celebrar sus elecciones es marzo y es lo que ha planteado el presidente, yo hasta ahí el máximo respeto, no interfiero".

"El problema que estamos viviendo en España es que casi todo se interpreta en clave de lógica nacional, que sea la elección donde sea, lo más normal es que se termine hablando más de lo que pasa en Madrid que de lo que pasa en una comunidad autónoma", ha criticado.

Sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones generales, García-Page cree que "puede pasar cualquier cosa". "Que se avance en la legislatura o que se aguante hasta el final de la legislatura al precio que sea, lo cual sería cuestión a valorar, o que se precipite unas elecciones en cualquier momento. Creo que puede pasar cualquier cosa. Es más, no creo que dependa de ninguna estrategia cerrada ni definida. Serán las circunstancias las que marquen, incluso al Gobierno, el calendario".

Sobre el pacto anunciado por Junts para que los servicios de atención al cliente de empresas tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán, García-Page ha rechazado ver el problema lingüístico en España como arma arrojadiza y ha dicho que el problema es que el independentismo en España es que "utiliza" el idioma y "utiliza" el catalán más que, como un elemento de entendimiento, que es para lo que sirve el idioma, como arma arrojadiza.

"Estaremos muy vigilantes al texto en concreto para poder ver en qué medidas se pueden o no alterar los equilibrios lógicos y sobre todo las obligaciones a privados. Pero no tengo una opinión cerrada en tanto que no vea el texto definitivo", ha concluido.