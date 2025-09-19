La bandera palestina y la sandía comparten los mismos colores, rojo, el verde y también el negro

Gaza provoca la 'guerra política' en la Asamblea de Madrid: "Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso"

A la prohibición del Gobierno de Madrid a las banderas palestinas en los centros educativos la respuesta ha sido pintar sandías. Un símbolo de la propia insignia por la coincidencia de los colores.

La bandera palestina y la sandía comparten los mismos colores, rojo, el verde y también el negro. Y colocar estas sandías es justo lo que hicieron los palestinos en su día cuando Israel les prohibió ondear su propia bandera. En Madrid, la Consejería de Educación ahora niega haber prohibido colgar la bandera palestina que han denunciado desde el profesorado.

Rifirrafe por las banderas palestinas en la Asamblea de Madrid

La polémica ha llegado a la Asamblea Regional, donde el rifirrafe entre la presidenta de Isabel Díaz Ayuso y la oposición de Más Madrid y el PSOE que ha llegado a ondear la bandera, en nombre de "este es el Madrid, que hace 20 años dijo 'No' a la guerra de Aznar" en Irak. "El Madrid que el domingo dijo 'No' a un genocidio".

La presidenta de la Comunidad, que ha negado el genocidio en Gaza, ha respondido de forma airada: "ver, ¿cuándo pone una bandera a España una de la Comunidad de Madrid porque se les olvida a quienes representan la izquierda del no a la guerra, que es la izquierda que no tiene nada qué proponer".

Isabel Díaz Ayuso ha acusado que la izquierda se coge estas 'luchas' y "nos vienen con esto como si a ustedes les importara absolutamente nada".