El ministerio de Igualdad está investigando si los gestores del sistema de las pulseras ocultaron información

¿Por que se cambió el contrato de Telefónica a Vodafone?

Siguen los interrogantes en los fallos de las pulseras antimaltrato. ¿Por qué se cambiaron? ¿Cuándo se supo que fallaban, aunque afortunadamente las consecuencias no hayan sido fatales, aunque sí traumáticas para muchas mujeres? ¿Ocultaron los nuevos gestores de las pulseras información sobre sus fallos?

El ministerio de Igualdad está investigando si los gestores del sistema de las pulseras ocultaron información. Las sospechas se centran en una visita de la delegación contra la violencia de genero al centro del control. Supuestamente, una supervisora pidió a los trabajadores que ocultaran de las pantallas los avisos de las alertas activas. Se trataría de un intento de minimizar las incidencias.

¿Cuándo se contrató este nuevo sistema? Pues fue en la época en la que Irene Montero era la máxima responsable del Ministerio. Era 2024 y el contrato anterior expiraba. Y se firmó hasta 2026, de ahí también la nueva licitación que hemos conocido hoy.

Lo que llama la atención es que la exministra y actual secretaria política de Podemos no se haya pronunciado todavía. Sí lo han hecho hoy desde su partido: "es un bulo decir que las pulseras han fallado", señalan.

Desde Sumar, Yolanda Díaz, ha dicho que hay que abrir una investigación pero ha matizado que sea una investigación "pequeña". Su compañera de partido, la ministra de sanidad, Mónica García, puntualiza que es un fallo que no se puede permitir. El PP insiste en pedir la dimisión de la ministra de Igualdad.