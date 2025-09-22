El Consejo General del Poder Judicial informó a Igualdad en enero y febrero de "incidencias" con pulseras antimaltrato

El Gobierno licitará un nuevo contrato para la gestión de las pulseras que controlan a los maltratadores "en unos meses"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sigue negando fallos graves pero, por primera vez habla de corregir incidencias. Este anuncio lo hacía consciente del informe del Poder Judicial que se acaba de emitir y en el que se deja claro que este año se ha informado hasta en tres ocasiones al Gobierno de los continuos fallos, detectados en los juzgados.

El 9 de junio la ministra de Igualdad acude a la sede del Consejo General del Poder Judicial. Allí coincide con la presidenta del Observatorio de violencia de Género y con la cúpula de los jueces. Un mes antes, habían alertado al Gobierno de los fallos de las pulseras.

El Consejo del poder Judicial explica que en mayo trasladan las quejas de los jueces al ministerio de Félix Bolaños. Los presidentes de Audiencias Provinciales pedían que se actuase ante las manipulaciones y fallos del dispositivo que la ministra negaba hace unos días. No fueron las únicas advertencias. A principios de año el Observatorio daba la voz de alarma a Igualdad hasta en tres ocasiones.

El Consejo del Poder Judicial desmiente al Gobierno

De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras de control de agresores machistas en dos oficios enviados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género el 8 enero y el 21 de febrero de este año.

En dichos oficios, cursados tras las quejas de órganos judiciales andaluces, se advertía de incidencias y fallos en los dispositivos como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería, según confirman fuentes jurídicas.

El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió sendas cartas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, en las que le informaba de "incidencias" con pulseras antimaltrato.

Así se desprende de una carta remitida este lunes por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Esther Erice, a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en respuesta a la que esta le remitió la semana pasada expresando su "preocupación" por la "alarma innecesaria" creada sobre los fallos en estos dispositivos de seguimiento.

En concreto, Erice se refiere a dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de "diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia" y de los que, según asegura, "se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente".

Asimismo, afirma que también se les comunicó otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que dieron traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025.

Aunque Erice apunta que las incidencias deben comunicarse "al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el CGPJ", puntualiza que las que puedan recibirse en el Observatorio "son trasladadas a los organismos competentes" para así "garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas".

Reunión el 27 de febrero

Erice señala que la cuestión relativa a "los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos" fue tratada "de forma exhaustiva" en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año.

En el curso de dicha reunión, señala la carta, "intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse".

En concreto, Erice destaca que por parte del Observatorio "se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas".

Igualmente, indica que, en esa misma reunión, el Observatorio dio cuenta de la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer, iniciativa que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo y de cuyo resultado tienen previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará previsiblemente el próximo mes de octubre.

Desde el Observatorio precisan que, en esta reunión, se informará sobre las conclusiones de las "disfunciones advertidas en el sistema", que se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo y de las que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo siguiente dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Erice finaliza su carta confiando en que la información aportada sea de utilidad "para una mayor protección y seguridad de las víctimas" y reiterando "el firme y leal compromiso del Observatorio y del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género".

También advirtieron de los fallos las Audiencias provinciales

De los fallos en las pulseras advirtieron también en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de "fallos técnicos" en los dispositivos por "localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados".

Los presidentes de las Audiencias provinciales pidieron corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa ante las dilaciones para colocar las pulseras desde que estas se imponían a través de una resolución judicial.

La alerta de la Fiscalía

Estos avisos han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.

Estos problemas, detectados tras cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.

Fiscalía y el ministerio dicen que el problema se solucionó

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.

Partidos de la oposición y aliados como el socio de Gobierno, Sumar, han pedido que se investigue lo ocurrido.

Las pulseras que controlan la ubicación de los condenados por violencia machista se emplean en España desde 2009 y ninguna víctima protegida con este sistema ha sido asesinada.