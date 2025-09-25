En el borrador del Estatuto Marco se recoge la obligación de atender al paciente que lo pida en la lengua cooficial de un territorio

Médicos de toda España se movilizan contra el borrador del Estatuto Marco

Compartir







El ministerio de Sanidad obligará al personal sanitario a atender a los pacientes en lenguas cooficiales en los centros públicos de territorios con lenguas cooficiales, según la última versión del borrador del Estatuto Marco.

Si hace unos días se filtraba que el Gobierno negociaba con sus socios independentistas catalanes la imposición de las lenguas cooficiales en el servicio de atención al público de las grandes empresas, ahora el diario ABC en exclusiva informa de que el Ministerio de Sanidad impondrá por ley atender en los centros públicos en las lenguas cooficiales “siempre que sea oficial en el territorio”.

PUEDE INTERESARTE Huelga de médicos en España para exigir un convenio que acabe con la precariedad

La última versión del borrador del Estatuto Marco que el ministerio que dirige Mónica García ha hecho llegar a los sindicatos recoge que el personal sanitario deberá atender a los pacientes que lo soliciten en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas.

La negociación del Estatuto Marco de Sanidad

El Gobierno lleva tiempo negociando con los sindicatos y las comunidades autónomas el anteproyecto de Estatuto Marco, es decir, la ley que regula las condiciones laborales del personal de la sanidad pública.

PUEDE INTERESARTE Los sindicatos médicos amenazan a Sanidad con movilizaciones

Según ABC, fue Cataluña la que propuso incluir esta obligación para el personal sanitario, propuesta que secundó País Vasco.

El texto, aún en elaboración, no es definitivo.

En Cataluña, la normativa de la Generalitat ya exige que se atienda en lengua cooficial a los pacientes que así lo pidan, informa el citado diario, aunque no siempre se lleva a la práctica. De aprobarse en el Estatuto Marco se blindaría está obligación.