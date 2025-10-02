La demora en atender una llamada en la sala del 091 no llega a los cuatro segundos en los momentos de mayor demanda

La Policía Nacional atendió más de 4,5 millones de llamadas en el 091 en toda España en 2024

Compartir







MadridEl teléfono 091 de la Policía Nacional cumple 67 desde su implantación en España. En esa fecha, solo estaba operativo en Madrid y Barcelona, pero dos años después, en 1960, se extendió al resto del país. En un primer momento solo un jefe de sala y dos operadores se encargaban de atender las escasas llamadas que se recibían. Este jueves 2 de octubre, con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos de este cuerpo policial, Informativos Telecinco ha entrado hasta el corazón del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) de la Policía Nacional de España para conocer cómo funciona el cerebro de la seguridad en nuestras calles y ciudades. Informa Elena Moral.

El servicio 091 ha cambio mucho estas casi siete décadas de funcionamiento. En la actualidad, nos cuenta Olga Lizana, Jefa de Sala, unos 45 funcionarios en cada uno de los tres turnos que hay cada día del año, atienden las mas de cuatro millones y medio de llamadas que se gestionaron en 2025. La atención a los ciudadanos suele ser inmediata y solo en los momentos más complicados, la demora alcanza un máximo de cuatro segundos en responder a la urgencia.

Atención inmediata de las más de cuatro millones y medio de llamadas de emergencia

La responsable de sala recuerda que, al tratarse de un servicio de emergencias, el operador que atiende la llamada de un ciudadano, gestiona al mismo tiempo la obtención de la información y la de los medios que serán desplazados al punto donde se está produciendo: "Cuando recibimos una llamada, el operador que la atiende intenta conseguir la máxima información mientras va mandando el servicio para que un indicativo de Policía Nacional pueda dar respuesta lo más inmediata posible".

En las instalaciones del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control, más conocido como el 091, hay dos grandes salas donde los agentes ateniente las llamadas telefónicas y las que entran por los canales de radio.

PUEDE INTERESARTE Técnicas de autoprotección e intervención: así son los cursos que reciben ahora los policías en Ávila

En la primera de ellas, una pantalla gigantesca presenta la realidad de las emergencias segundo a segundo con un contador en el que se muestran las llamadas activas en cada momento. Cada día, a las 00:00 el contador se pone a cero, reseteando un volumen de incidencias que, en Madrid, alcanza una media de unas 2.500 diarias. La pantalla también muestra una estadística en tiempo real del tiempo medio de gestión de las mismas.