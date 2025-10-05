La izquierda también tiene política migratoria

Verónica Melendre y Antonio Gil 05 OCT 2025 - 22:29h.

PSOE, Sumar y Podemos abordan el fenómeno alejado de la criminalización a los extranjeros y basado en los Derechos Humanos

Frente al debate de una izquierda ingenua que aborda este fenómeno de puntillas, dentro del Gobierno, Sumar también cuenta con su propios matices

Compartir







Con cuatro páginas en su último programa electoral, el PSOE apunta que los países de acogida se preparen para "gestionar de manera beneficiosa la llegada de personas migrantes". "Abogamos por una migración regular, segura y ordenada que garantice la plena inclusión social y laboral", es lo que reza textualmente el documento con el que se presentó a los comicios de 2023. La figura del arraigo y luchar contra el racismo como dos pilares fundamentales.

Los matices de Sumar

Frente al debate de una izquierda ingenua que aborda este fenómeno de puntillas, dentro del Gobierno, Sumar también cuenta con su propios matices. Con respecto a la migración ordenada "¿Tienen que entrar en fila, de uno en uno?", se pregunta Lara Hernández, la coordinadora general del Movimiento Sumar. "No, lo que queremos es que si hay voluntad política, se haga una regularización extraordinaria de manera inmediata. Las fórmulas existen y las vías legales, también". Pide a los socialistas que la migratoria sea un eje vertebral de las políticas del Ejecutivo y que se trate ya. Eso sí, misma base: educación y derechos sociales ante una ecuación, como la que une migración y delincuencia, que consideran falaz.

Podemos, frente al odio más derechos

"Deriva muy peligrosa y preocupante de racismo y xenofobia" para Podemos. Frente al odio, coinciden, más derechos y regularización inmediata de medio millón de personas que ya residen en nuestro país. "Y derogar la Ley de Extranjería, acabar con los CIES, las devoluciones en caliente y las redadas, porque el problema", dice su portavoz, Pablo Fernández, "no son los migrantes, sino los fondos buitres que copan la mitad del Ibex35". Y, ahí coinciden los dos, dejar presuntos réditos electorales a un lado para pensar en el lado humano de esta situación.